Shoah: Fregolent (Az-Iv), 'esercizio memoria riparta da scuole'

(Adnkronos) – “È alla scuola, all’educazione che dobbiamo guardare se vogliamo che la memoria non sia solo la celebrazione di una giornata e che il male del passato si trasformi nell’urgenza del futuro”. Lo ha detto Silvia Fregolent, senatrice di Azione-Italia Viva, nell’Aula del Senato durante la celebrazione del Giorno della memoria.

“La scuola fu il centro della legislazione antiebraica, volta non solo a escludere gli ebrei ma a cancellarne le tracce anche da ogni strumento didattico.

A farne le spese furono tanti docenti, bambine e bambini, privati dell’istruzione e della conoscenza. Una di loro siede con noi tra i banchi del Senato. E in quest’Aula abbiamo il privilegio di ascoltare la sua voce, di lei che è stata testimone dell’orrore nazifascista. Nessun fatto umano può essere cancellato completamente: qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. Il nostro compito di legislatori è permettere che la memoria di Liliana Segre, e con lei quella di tutti i testimoni della Shoah, resti viva.

Quelle testimonianze hanno la capacità di formare gli anticorpi contro l'indifferenza. E questo faticoso esercizio di conoscenza deve ripartire dalla scuola”, ha concluso.