Shoah: Mattarella, 'grazie a sorelle Bucci, rincuorano tanti giovani a Marcia Vivi'**

Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) – "Rincuora vedere che migliaia di ragazze e ragazzi danno vita ogni anno a questa marcia. Quest'anno ci accompagnano in questa esperienza indimenticabile due sorelle italiane sopravvissute agli orrori di Birkenau, Tatiana e Andra Bucci: con loro giovani studenti del mio Paese. A Tatiana e Andra va il ringraziamento di noi tutti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah.