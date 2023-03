**Shoah: Sangiuliano, 'ok Cdm a museo Olocausto a Roma, atto doveroso...

**Shoah: Sangiuliano, 'ok Cdm a museo Olocausto a Roma, atto doveroso...

**Shoah: Sangiuliano, 'ok Cdm a museo Olocausto a Roma, atto doveroso...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d'Europa e mi sembrava doveroso che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Il museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d'Europa e mi sembrava doveroso che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a Roma, il museo dell'olocausto". Lo dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm.