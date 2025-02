Shoah, Segre: "Io l'ho visto il genocidio, è preparato a tavolino"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Quando oggi si parla di genocidio, con o senza il punto di domanda: beh, io l’ho visto come funzionava il genocidio, il genocidio era stato preparato, non era improvvisato, era preparato a tavolino, già da tempo”. Lo ha detto la senatrice Liliana Segre, parlando al Memoriale della Shoah in occasione della cerimonia che ogni anno ricorda la partenza del treno che l’ha portata “fino alla stazione speciale di Auschwitz, preparata per quello scopo”.

“Si formavano due grandi file: quelli che andavano con il camion, e che seppi poi, il giorno dopo, che erano andati direttamente al crematorio che era il genocidio che si applicava con grande precisione. E poi due file: uomini di qui e donne di là. Io vedevo che mio papà si allontanava e cercavo di essere sorridente e salutavo, poi non l’ho visto più, non l’ho visto mai più”.