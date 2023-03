Shoah: Tajani allo Yad Vashem, 'grande fermezza governo contro antisemitismo'

Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo il dovere nei confronti di tutti i cittadini italiani ed europei di dire loro che l'Italia e l'Europa sono la loro casa. E che ogni cittadino italiano ed europeo che abbandona per paura il Paese dove vive è una sconfitta. L'Italia fortunatamente continua a conservare forte il ricordo di ciò che è accaduto e l'Italia continua a combattere fermamente – e questo governo lo fa con grande fermezza – ogni forma di antisemitismo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita allo Yad Vashem a Gerusalemme, spiegando che "la storia deve insegnarci a guardare il futuro, e deve impegnarci a cambiare".

"L'uomo non può compiere ciò che ha compiuto in passato. Mai più – ha aggiunto il vice premier – Noi siamo qui per riconfermare questo impegno in difesa della vita umana. Sei milioni di morti sono una tragedia che macchia la nostra storia di esseri umani. Ora dobbiamo anche insegnare ai giovani che non si può e non si deve odiare nessuno. Nessuno più nel mondo deve odiare un uomo o una donna, soltanto perché è ebreo. Ogni uomo è uguale all'altro, ogni uomo ha diritto di vivere, di essere libero, di essere rispettato. Con questo spirito ho deposto la corona dei fiori e posto un sasso sulla tomba ideale di sei milioni di ebrei assassinati durante la II Guerra Mondiale. Non dovrà accadere mai più".