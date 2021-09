Shock anafilattico durante il pranzo al ristorante in spiaggia: 15enne ricoverata d’urgenza

Per fortuna i soccorsi hanno evitato il peggio. Una giovane ha avuto uno shock anafilattico dopo aver iniziato a mangiare un antipasto di pesce.

Un tranquillo pranzo al ristorante stava per trasformarsi in una tragedia. Una ragazza di 15 anni ha avvertito un malore nella zona del Conero, in provincia di Ancona, proprio mentre stava gustando un antipasto di pesce. La notizia è stata riportata dal Corriere Adriatico.

Shock anafilattico al ristorante, cosa è accaduto

La forte reazione allergica, secondo gli organi d’informazione locali, avrebbe provocato delle macchie sul volto, da lì in poi lo shock anafilattico. La ragazzina è stata soccorsa immediatamente nel ristorante e trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Shock anafilattico al ristorante, la vicenda

Lo shock anafilattico è accaduto proprio a distanza di poco tempo, probabilmente a causa di una sostanza a cui la ragazza sarebbe allergica. Per fortuna tutto è andato per il meglio: la giovane è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi, ma tanta è stata la paura.

Shock anafilattico al ristorante, decisivi i soccorsi

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 14 di lunedì 13 settembre 2021 poco dopo aver visto la giovane accusare il malore. La prontezza del personale di sala ha evitato che la giovane avesse uno shock anafilattico letale. La ragazza è stata soccorsa sul posto con alcuni farmaci per frenare la reazione allergica.