Non è stato una grande stagione per Galtier e il suo Paris Saint-Germain dal punto di vista sportivo, e ora per l’allenatore le cose si stanno complicando anche dal punto di vista privato. Il mister, ex Nizza, è stato arrestato insieme a suo figlio John Valovic-Galtier dalla polizia.

Mondo del calcio in shock: arrestato l’allenatore Galtier

Cristophe Galtier e suo figlio John Valovic-Galtier sono stati arrestati dalla polizia a Nizza. L’allenatore è stato coinvolto nelle indagini per discriminazione razziale e religiosa. Queste indagini riguardano proprio il periodo in cui il coach era allenatore del Nizza: il fermo consentirà agli agenti di avere a disposizione i due per le prossime 24 ore.

Le accuse nei confronti di Galtier

“Una volta che il suo agente/figlio se n’è andato, ho detto a Christophe della discussione che avevo appena avuto e gli ho chiesto se tutto questo fosse vero. Lui mi ha risposto che dovevo prendere in considerazione la realtà della città, e che in effetti non potevamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra.” Questo è ciò che è stato raccontato dall’ex direttore sportivo del Nizza Fournier parlando della stagione 2021/22. Fournier raccontava l’episodio in una mail al management di Ineos.