Shoigu: "L'Ucraina riorganizza le sue forze dopo le ingenti perdite"

Roma, 22 giu. (askanews) – Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, afferma che le truppe ucraine hanno “ridotto” l’attività nel Sud e nell’Est del Paese e “si stanno riorganizzando” dopo avere sofferto numerose perdite nella loro controffensiva. In una riunione del Consiglio di sicurezza russo presieduto da Vladimir Putin, Shoigu ha dichiarato:

“La situazione è la seguente: dopo avere condotto attivamente le ostilità negli ultimi 16 giorni, subendo perdite significative, il nemico ha ridotto la sua attività ed è in procinto di riorganizzare le sue forze”.

Il ministro della Difesa ha insistito sulle pesanti perdite ucraine senza menzionare quelle che le sue forze potrebbero aver subito. Shoigu ha inoltre affermato che gli aiuti militari occidentali all’Ucraina non hanno pesato sull’evoluzione del campo di battaglia, anche se finora la Russia ha ripetuto che queste armi prolungano inutilmente il conflitto e minacciano di provocare un’escalation.

“Detto questo, bisogna supporre che la potenziale offensiva del nemico non è esaurita. Una serie di riserve strategiche non viene impiegata e chiedo che questo sia preso in considerazione quando si pianifica il lavoro di combattimento”, ha detto Putin da parte sua, mentre nelle ultime settimane aveva sempre definito la controffensiva di Kiev un fallimento.