ShopFully, la crescita dei leader nel drive-to-store

Roma, 28 gen. (askanews) – In un periodo di grande evoluzione tecnologica, in cui ogni genere di servizio ha registrato una digitalizzazione ed uno sviluppo nel mondo dell’online, la tech company italiana ShopFully, azienda leader nel settore del drive to Store con circa 45 milioni di utenti attivi sui propri marketplace in tutto il mondo, sta reinventando lo shopping locale grazie al supporto del mondo digitale. Collegare milioni di consumatori digitali con i negozi fisici locali è una sfida possibile ed impegnativa, una trasformazione che ShopFully sta conducendo da anni tramite la digitalizzazione di promozioni e la realizzazione, mediante strategie digitali, di un ecosistema di shopping locale in costante espansione. A parlare della crescita dell’azienda nell’ultimo anno è Stefano Portu, CEO e Founder di ShopFully: “Il 2022 è stato un anno di trasformazione con l’acquisizione di Tindeo. L’operazione ha rafforzato la nostra posizione come leader europeo ed uno dei principali player mondiali del drive to store. Oggi Shopfully conta 370 dipendenti provenienti da tutto il mondo, un network di 45 milioni di consumatori che utilizzano i nostri strumenti per risparmiare tempo e soldi nello shopping. Possiamo vantare più di 400 grandi clienti, tutti i principali retailer internazionali ed i grandi brand, che ci utilizzano per raggiungere i consumatori nell’ultimo miglio tra la decisione presa online e l’acquisto effettuato in negozio”. ShopFully, insieme alla sfida che conduce, sta contribuendo con il suo esempio ad un processo di innovazione del sistema italiano che possa, soprattutto, incentivare l’attività di start up e piccole imprese che si affacciano nel settore del tech: “Il 2023 sarà un anno di ulteriore crescita in Italia ed in Europa. La priorità è rafforzare il processo di internazionalizzazione e ShopFully vuole essere protagonista in questo sviluppo”. Incentivando l’operatività di più di 400 grandi aziende e retailer, ShopFully sta dimostrando quanto la dimensione virtuale possa essere di supporto ai consumatori, per offerte e tempo risparmiato, ed ai negozi fisici che, grazie alla tecnologia, possono godere di un mercato vivace ed innovativo.

