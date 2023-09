Un uomo di 40 anni, originario di Treviso, ha utilizzato la carta di credito di un amico, ormai deceduto, per fare acquisti. La somma spesa ammonterebbe a circa 4mila euro.

Treviso: fa acquisti con la carta di credito dell’amico morto

La denuncia è partita dalla famiglia del defunto, un medico in pensione di 75 anni. Gli eredi si sono rivolti alla Guardia di Finanza, che ora indaga per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il 40enne si sarebbe tolto diversi sfizi utilizzando la carta di credito dell’amico morto e acquistando un iPhone, vestiti, articoli di abbigliamento, una poltrona e facendo altri acquisti online. Le transazioni sospette sono continuate finché la banca, appreso della morte del proprio cliente, non ha bloccato la carta.

Indaga la Guardia di Finanza

I parenti hanno avanzato una querela dopo aver notato numerosi movimenti anomali sul conto dell’anziano medico, soprattutto dopo la sua morte. In un primo momento si pensava fosse stato vittima di una clonazione della carta. Di fondamentale importanza è stato l’intervento del servizio antifrode dell’azienda di commercio online, che ha aiutato a dimostrare che ad utilizzare la carta di credito era stato l’indagato. Per gli uomini della Guardia di Finanza non è stato difficile rintracciare il 40enne, dal momento che aveva lasciato sul sito i propri dati, compreso il numero di telefono e l’indirizzo di residenza per la consegna. L’uomo ora rischia una pena da uno a cinque anni di reclusione e una multa da 310 a 1.550 euro.