Shopping sostenibile: i pacchi smarriti diventano tesori a peso

Ferrara, 17 lug. (askanews) – Pacchi misteriosi a peso: è la nuova frontiera dell’economia circolare che trasforma i resi dell’e-commerce in una caccia al tesoro sostenibile. Una startup francese in due anni ha rivoluzionato il destino di migliaia di pacchi non consegnati, salvandoli dalla distruzione. Lo spiega Rodrigo Veloso, del team di King Colis.

“Questi pacchi smarriti vengono dalle grandi aziende, grandi marketplace come Amazon e servizi di posta tradizionale. Praticamente la persona entra sceglie un pacco e paga in base al peso. E’ un progetto molto bello perché possiamo approfittare di mettere in vendita questi prodotti che sarebbero stati scartati. Noi li rimettiamo sul mercato così le persone hanno la possibilità di trovare oggetti molto belli”.

La startup ha fatto tappa anche in Emilia-Romagna: “Qui a Ferrara, per esempio, una persona un’oretta fa ha trovato un phon della Dyson e un’altra una borsa della Gucci. E’ una cosa molto interessante: paghi poco e hai la possibilità di trovare una bella sorpresa dentro”.

Un modello che intercetta un problema reale: ogni anno in Europa milioni di pacchi ordinati online finiscono nel limbo della logistica. Errori di indirizzo, consegne mancate, resi che un tempo venivano semplicemente distrutti. King Colis li recupera e li rimette in circolo a prezzi decisamente accessibili. Il contenuto resta ignoto fino all’apertura, trasformando l’acquisto in un’esperienza. In due anni, il progetto ha coinvolto più di 100mila visitatori vendendo oltre 105 tonnellate di pacchi che altrimenti sarebbero finiti in discarica. Un esempio concreto di come l’economia circolare possa coniugare sostenibilità ambientale e convenienza economica.

“E’ una cosa bella che aiuta anche il pianeta. E’ come partecipare a una caccia tesoro: si viene qua e si trova una cosa bella, è una soddisfazione immensa. Settimana prossima siamo a Rimini. E insieme a Rimini faremo anche Roma e Ancona, quindi sarà una settimana bella intensa per tutti noi della squadra”.

