Short Track: azzurri a Bormio per il quarto raduno di preparazione estiva

Bormio, 28 giu. – (Adnkronos) – Prosegue al Centro Tecnico Federale di Bormio, con il quarto raduno di preparazione estiva, il percorso della Nazionale italiana di short track in vista della prossima stagione. Ventuno gli atleti convocati agli ordini dell’high performance director Kenan Gouadec, del capo allenatore Maggie Qi e degli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari. Questi i pattinatori al lavoro sul ghiaccio di Bormio per questo raduno che proseguirà fino al 16 luglio: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Lucrezia Casagrande (V.G. Torino), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Pietro Castellazzi (C.S. Carabinieri), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). “In questo secondo raduno di preparazione estiva sul ghiaccio di Bormio l’obiettivo è quello di incrementare il volume di lavoro concentrandosi sull’esecuzione del gesto tecnico per poi aggiungere allenamenti a secco così da incrementare i carichi -spiega Gouadec-. La squadra sta lavorando bene e così anche lo staff tecnico che ha certamente beneficiato dell’arrivo di Maggie. Vogliamo far crescere ancora questi ragazzi e pensiamo di essere nella direzione giusta”.