Short Track: Europei, un argento e due bronzi per l'Italia nelle staffette

Short Track: Europei, un argento e due bronzi per l'Italia nelle staffette

Short Track: Europei, un argento e due bronzi per l'Italia nelle staffette

Danzica, 15 gen. - (Adnkronos) - Tre medaglie per l’Italia dello short track nelle staffette della terza e ultima giornata degli Europei di Danzica, in Polonia. Secondo posto e dunque argento per la squadra maschile composta da Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. ...