Short Track: Valcepina si frattura tibia e perone in allenamento a Seul

Seul, 14 dic. – (Adnkronos) – Nell’ultima sessione di allenamento svolta presso il Mokdong Ice Rink di Seul, dove da domani andrà in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo di short track, Martina Valcepina è stata vittima di un serio infortunio. La trentunenne valtellinese ha riportato la frattura di tibia e perone. Trasportata in ospedale, l’azzurra è stata sottoposta all’immobilizzazione dell’arto. Dopo aver ricevuto le prime cure del caso, sta già venendo organizzato il ritorno in Italia, dove verranno svolti esami più approfonditi allo scopo di comprendere la reale entità del problema fisico.