L'opinionista ormai non sa più con chi prendersela e in puntata arriva l'ultimo show di Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Smettila o te ne pentirai”

L’ultimo show di Tina Cipollari a Uomini e Donne è riassumibile con la minaccia ad una persona: “Smettila o te ne pentirai”. Il durissimo attacco dell’opinionista di Maria De Filippi ad un membro dello staff di trasmissione non è passato inosservato, anche perché è arrivato subito dopo che Tina aveva “silurato” la stessa Pinuccia, sommergendola di tante di quelle critiche che la donna aveva lasciato lo studio in lacrime.

La minaccia-show di Tina Cipollari: “Smettila”

Ma la furia della Cipollari stavolta ha avuto un obiettivo interno. Quale, anzi, chi? Il direttore delle luci della trasmissione, “reo” a suo dire di illuminare la sua figura in modo da farla apparire goffa. L’opinionista ha chiesto a Maria De Filippi il permesso per far entrare il direttore delle luci. E la sua richiesta è stata perentoria: Tina non vuole più essere ripresa dalle telecamere “a doccia”, quelle posta in alto e pretende di essere inquadrata solamente dai riflettori che si trovano in basso.

Il motivo? Canonico nel mondo della televisione: l’illuminazione dal basso slancia la figura, quella dall’altro la “comprime” e un po’ aggiunge volume.

“Oggi mi tolgo i sassolini dalla scarpa”

E Tina è stata chiarissima nell’ingiungere al direttore delle luci di “smetterla”, altrimenti se ne sarebbe pentito. “Oggi mi devo togliere questi sassolini dalla scarpa perché sono stanca! Senta scusi io non voglio litigare perché già qui tutti i giorni è un litigio.

È un complotto contro di me”. E in chiosa, un po’ surreale un po’ simpatica: “Guarda che mostro, sembro invecchiata”.