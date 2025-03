Show di Trump con Musk, davanti alla Casa Bianca con la Tesla rossa

Washington, 12 mar. (askanews) – Show di Donald Trump con Elon Musk davanti alla Casa Bianca, dopo il crollo delle azioni Tesla anche per le preoccupazioni dei mercati sulla tenuta dell’economia Usa con la guerra commerciale in atto per i nuovi dazi americani. Il presidente degli Stati Uniti aveva già annunciando di voler acquistare una delle auto elettriche del capo di Sapce X, e l’endorsement è proseguito quando ne è arrivata una rossa nel cortile della Casa Bianca, su cui è salito, commentando quanto fosse tecnologica, accanto a Musk che si è presentato con un cyber truck.

“Sai Elon, non mi piace quello che ti sta succedendo, e Tesla è una grande azienda” ha detto Trump davanti ai giornalisti. “Non mi ha mai chiesto nulla, ha costruito questa grande azienda e non dovrebbe essere penalizzato perché è un patriota”, ha continuato.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha dato a Musk il potere di tagliare le spese del governo federale e gli organici in qualità di capo del cosiddetto Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE), cosa che ha scatenato proteste e resistenza.

L’agitazione ha anche “macchiato” il marchio Tesla, con vendite in calo in Europa, quotazioni azionarie in picchiata e numerose segnalazioni di auto vandalizzate. Alcuni proprietari di auto elettriche hanno persino apposto adesivi sui loro veicoli affermando di averli acquistati “prima che Elon impazzisse”. E Trump ha avvertito di una repressione non meglio specificata verso i manifestanti. Al giornalista che gli ha chiesto se dovessero essere “etichettati come terroristi nazionali”, Trump ha risposto: “Lo farò”. “Se lo fate a Tesla o a qualsiasi azienda, vi prenderemo e passerete l’inferno”, ha chiarito.