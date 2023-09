Si: a Perugia dal 24 al 26 novembre 3°congresso Sinistra Italiana

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il 3º congresso nazionale di Sinistra Italiana si terrà a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023, e non come precedentemente annunciato dal 17 al 19 novembre. Lo spostamento di una settimana è dovuto a motivi organizzativi. Il congress...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Il 3º congresso nazionale di Sinistra Italiana si terrà a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023, e non come precedentemente annunciato dal 17 al 19 novembre. Lo spostamento di una settimana è dovuto a motivi organizzativi. Il congresso nazionale si svolgerà presso il Centro Congressi dell’Hotel Giò Wine del capoluogo umbro. Si legge in una nota.