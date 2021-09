Si ammala due volte di Covid, Barbara Bertelli muore a 49 anni: aspettava la prima dose del vaccino

Dalla Toscana arriva la terribile storia di Barbara Bertelli, colpita due volte dal Covid e deceduta all'ospedale Careggi di Firenze.

Dalla Toscana arriva la terribile storia di Barbara Bertelli, 49 anni, residente a Massarosa, in provincia di Lucca, colpita due volte dal Covid-19 e uccisa dal virus all’ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverata.

Si ammala due volte di Covid, Barbara Bertelli muore a 49 anni: il virus contratto sia nel 2020 sia nel 2021

Barbara Bertelli aveva preso il Covid-19 nel 2020, durante la prima ondata pandemica, con sintomi lievi e guarendo senza conseguenze particolari. Ma nell’estate del 2021 il virus era tornato dalla 49enne, più cattivo. Bertelli aveva accusato alcuni gravi sintomi, che avevano richiesto il ricovero in ospedale, dove la donna purtroppo è morta.

Quando ha contratto il virus per la seconda volta, Bertelli era in attesa di ricevere il vaccino anti-Covid-19.

Le sarebbe infatti stato consigliato di posticipare la somministrazione, visto il primo contagio.

Si ammala due volte di Covid, Barbara Bertelli muore a 49 anni: la scoperta della ricaduta all’inizio di agosto

Barbara Bertelli aveva scoperto di essere nuovamente positiva al Covid-19 all’inizio di agosto 2021, periodo in cui lavorava in uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi, in Versilia, quando in seguito ad alcuni sintomi riconducibili al Sars-CoV-2 si era sottoposta a un tampone.

Bertelli era stata costretta a lasciare il lavoro e a rimanere nuovamente in quarantena.

Con il passare dei giorni, i sintomi erano peggiorati, portando al ricovero di Bertelli. Grazie alle cure mediche, la donna si era negativizzata, ma il virus aveva profondamente colpito il suo fisico, che alla fine non ha retto. Bertelli si è spenta nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 settembre.

Si ammala due volte di Covid, Barbara Bertelli muore a 49 anni: “una donna solare, educata e sempre disponibile”

La notizia della morte di Barbara Bertelli è stata data dall’amico Fabio Zinzio: “Di Covid purtroppo si muore. Dopo una lunga lotta contro il virus, ci ha lasciato la nostra compaesana Barbara. Una donna solare, educata e sempre disponibile. L’ultima volta ci siamo sentiti in occasione del Murartis quando hai dato la disponibilità a posizionare sulla tua area privata il gazebo per la raccolta delle firme a favore dell’eutanasia; mi avevi detto che non stavi bene ma non avrei mai immaginato questo triste epilogo. Ti ricordo con affetto, grazie da parte di tutti noi“.

