Si apre la stagione delle cerimonie e dei party esclusivi

L'arrivo della bella stagione è un’occasione unica per sfoggiare vestiti speciali e look curati nel dettaglio pensati per stupire: i look firmati PINKO.

I look perfetti per le occasioni speciali sono firmati PINKO!

Gli appassionati di moda lo sanno bene: l’arrivo della primavera inaugura ufficialmente la bella stagione, ricca di eventi mondani, feste e cerimonie. Si tratta di un’occasione unica per sfoggiare vestiti speciali e look curati nel dettaglio, pensati per stupire.

PINKO, il noto brand italiano di moda da donna, ha recentemente lanciato la nuova capsule collection Partywear dedicata proprio agli eventi speciali.

Il titolo della collezione? Dress To Impress.

Dress To Impress

La nuovissima capsule collection di PINKO è dedicata agli abiti eleganti da cerimonia, perfetti anche per i party più glamour.

Dress To Impress è da interpretare come un invito a non limitarsi a vestire in maniera impeccabile, bensì a fare un passo oltre: stupire, brillare, essere ricordate.

Esattamente come accade alle star del cinema.

Sì, perché è proprio così che ci si sente indossando uno di questi abiti: come una celebrità!

Abiti dai colori sgargianti, gli immancabili ed elegantissimi total black, paillettes, scarpe e borse: con la linea Dress To Impress si possono creare outfit semplicemente perfetti per i party super fashion e per tutte le occasioni speciali.