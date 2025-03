Si arena l'iceberg più grande del mondo che minaccia l'isola delle foche

Roma, 5 mar. (askanews) – Si è arenato l’iceberg più grande del mondo, a 70 chilometri dall’isola dell’Antartide dove il suo arrivo avrebbe potuto distruggere un rifugio fondamentale per pinguini e foche.

Il colossale A23a – che misura circa 3.300 km e pesa quasi un miliardo di tonnellate – dal 2020 va alla deriva a nord dell’Antartide verso l’isola detta della Georgia del Sud.

Si teme che possa entrare in collisione con l’isola o incagliarsi in acque meno profonde nelle sue vicinanze, impedendo la cova e l’allevamento dei piccoli di foche e pinguini.

Non è ancora chiaro però se l’iceberg sia bloccato per sempre. La BAS o British Antarctic Survey che lo monitora via satellite riferisce che il gigantesco muro di ghiaccio si è fermato il 1° marzo e che si può sperare che si spezzi o si sciolga.

A23a è l’iceberg più grande e più vecchio del mondo e si era staccato dalla piattaforma antartica nel 1986.