Si arrampicano ed entrano dai finestrini del treno dopo la notte in discoteca

Centinaia di giovani hanno cercato di entrare dai finestrini del treno, tornavano da una nottata in discoteca: l'assalto al convoglio.

Centinaia di giovani di ritorno da una nottata in discoteca hanno preso d’assalto un convoglio di Trenord in partenza dalla stazione di Borgonato, in Corte Franca (Brescia) per tornare a casa. Si sono prima riversati sulla banchina e alcuni di loro, arrampicandosi, sono entrati dai finestrini del treno.

Come informa FanPage, questo è solamente l’ultimo episodio che i residenti lamentano. Un’estate caratterizzata dal caldo e dalla movida, che da alcune settimane sta generando non pochi disordini nella zona. Alcuni dei treni, in partenza dalle 5 sono solitamente diretti a Milano, Verona e Brescia.

Cercano di entrare dai finestrini del treno: il video pubblicato su Facebook

Il video dell’assalto al treno è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Corte Franca se…”.

In esso si vedono decine di ragazzi prendere d’assalto il treno in partenza dalla stazione di Borgonato. Alcuni di loro cercano di entrare dai finestrini arrampicandosi sulla parete esterna del convoglio. I residenti non tollerano più la situazione.

I commenti al video

Numerosi i commenti di critica su quanto accaduto alla stazione di Borgonato. Un’utente scrive: “Io toglierei tutte le corse del treno ..se vogliono andare a ballare che vadano a casa a piedi…”.

Un’altra invece: “Assurdo , si stenta a credere che sta succedendo tutto questo in casa nostra !!!! Sembrano scene tratte da un film , o perlopiù in una stazione di una città allo sbando e degradata di chissà dove …. E Invece …..”. Un’altra utente cerca di giustificare la nottata in discoteca affermando: “Dare colpa alla discoteca mi sembra piuttosto comodo…questi personaggi si comporterebbero nello stesso modo anche dopo una serata alle acli credo!”.