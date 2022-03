Dopo la tragedia della notte fra venerdì 4 e sabato 5 marzo si attende l’esito dell’autopsia sul corpo di Antonello, morto in un incidente stradale

Si attende l’esito dell’autopsia sul corpo del 43enne Antonello Crescenzi, morto in un incidente stradale a Roma. La Bmw con l’uomo alla guida era precipitata da un cavalcavia di Roma durante il week end e per Antonello purtroppo dopo quell’impatto violentissimo non c’era stato nulla da fare.

Il tragico sinistro si era verificato nel corso della notte fra venerdì 4 e sabato 5 marzo scorsi lungo la tangenziale Est.

L’esito dell’autopsia sul corpo di Antonello per capire

Ad un certo punto e per cause tutte da accertare il veicolo era andato giù poco più ad est di zona piazza Bologna. Fra la stazione Tiburtina e il Verano. La polizia municipale, che era intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi, ha provveduto ad inizio settimana ad acquisire le immagini delle telecamere presenti in quel tratto di strada.

Serviranno a far luce sulle cause di un sinistro che potrebbe avere diverse spiegazioni come un malore, un colpo di sonno o un mero quanto fatale errore di guida. Leggo informa che i resti della vettura alla cui guida era Antonello sono stati posti sotto sequestro e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia e gli accertamenti di rito.

Dolore sui social e post di commiato

La polizia effettuerà anche una verifica sulla segnaletica stradale.

Il dolore per la scomparsa di Antonello è stato grande ed ha avuto una vastissima eco sui social, dove l’uomo, appassionato di calcio e soprattutto della sua Juventus, è stato ricordato dai suoi moltissimi amici. Amici come Alessio, che ha scritto su Facebook: “Compagno di squadra, compagno di reparto. Una notizia terribile, buon viaggio Nello”.