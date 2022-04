Si avvicina l’estate: è tempo di pianificare le vacanze

Con l'avvicinarsi dell’estate è tempo di pianificare le vacanze: come scegliere la meta preferita e la struttura ideale per un soggiorno ricco di emozioni.

Dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza Covid, arriva finalmente il momento di pianificare le vacanze con maggiore libertà, scegliere la meta preferita e prenotare la struttura ideale per un soggiorno piacevole, rilassante e ricco di emozioni.

In base ai dati recentemente raccolti, sembrerebbe proprio che il desiderio di viaggiare si stia facendo sentire un po’ per tutti, sempre, anche se con grande riguardo nei confronti della sicurezza propria degli altri e nel pieno rispetto delle relative norme di comportamento.

Attualmente, una tendenza molto diffusa tra gli italiani è quella di orientarsi verso una destinazione situata all’interno dei confini nazionali, in parte per ridurre i costi, molto più elevati quando si tratta di mete oltreconfine, in parte per vivere un momento di totale relax, evitando le incombenze tipiche di un viaggio all’estero.

Tra le varie soluzioni disponibili per trascorrere le vacanze in una località italiana, così come in una città europea, la Casa Vacanze è da considerarsi senza dubbio una delle migliori, poiché consente di avere a disposizione un alloggio dotato di ogni tipo di comfort, pulito, elegante e piacevole, e allo stesso tempo di poter contare su un servizio completo, evitando il disagio di portare con sé biancheria e stoviglie.

Casa Vacanze o B&B: prenotare online in anticipo grazie a Bluepillow

Per prenotare la casa vacanze, il residence o la B&B dove trascorrere le ferie estive, un’ottima scelta è quella di ricorrere al servizio offerto da Bluepillow, il motore di ricerca dedicato proprio ai viaggiatori che desiderino trovare una soluzione su misura, risparmiando sia sotto l’aspetto economico che per quanto riguarda il tempo necessario per trovare una struttura in sintonia con i propri desideri.

Utilizzare Bluepillow è molto facile e consente di ricercare tra milioni di case vacanza e strutture simili, mettendo a confronto le diverse proposte al fine di individuare quella più adatta a soddisfare i propri desideri.

Il motore di ricerca di Bluepillow è semplice e intuitivo: basta scegliere la località in cui si desidera trascorrere le vacanze, comparare le offerte e selezionare quella che si ritiene essere la migliore.

I filtri consentono inoltre di personalizzare la ricerca in ogni dettaglio, orientandosi ad esempio verso una struttura che accetta gli animali domestici, che si addice meglio ad una famiglia con bambini o che si trova a pochi passi dalla spiaggia.

Visualizzando i vari risultati ottenuti, si possono conoscere inoltre ulteriori elementi e scegliere con maggiore precisione: l’uso di Bluepillow è totalmente gratuito.

Inoltre, chi possiede o gestisce una struttura ricettiva può inserirla sul portale mettendola a disposizione degli utenti, non pagando alcuna commissione di vendita.

I vantaggi di una vacanza in Italia

Nell’estate del 2022, gli italiani, come si è detto, sceglieranno per la maggior parte una meta situata entro i confini italiani, evitando così gli stress di un viaggio internazionale e muovendosi con serenità insieme alla famiglia o agli amici, con l’occasione di provare nuove esperienze, ad esempio addentrarsi in un borgo antico, percorrere un sentiero in mezzo alla natura oppure intraprendere un viaggio nella cultura enogastromica di uno specifico territorio.

Un altro motivo per chi ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia è quello del lavoro: tutti coloro che, per richiesta o per volontà propria, preferiscono continuare con lo smart working, hanno la possibilità di allestire la propria postazione anche in un B&B, in una casa vacanze o nell’appartamento di un residence.

È da considerarsi un vantaggio anche la facilità con cui si raggiungono le mete turistiche italiane, considerando che si arriva quasi ovunque con la propria auto o con un veicolo a noleggio, oppure, in alternativa, si può ricorrere al treno e ai servizi di trasporto pubblico.

Le destinazioni di tendenza per le vacanze in Italia

Nell’estate del 2022, tra le mete più frequentate dagli italiani si trova senza dubbio la città di Napoli, con tutto il suo famoso Golfo, le spiagge e le magnifiche isole. Tutto il Sud Italia è sempre tra i territori preferiti da turisti e viaggiatori, soprattutto per quanto riguarda la Calabria, la Puglia e il Salento, luoghi emozionanti per chi ama il mare ma anche per gli appassionati di trekking e passeggiate.

Naturalmente, chi predilige le città d’arte non può mancare di visitare Roma, mentre la Sardegna rientra tra le località più eleganti e chic di tutta Italia.