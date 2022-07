Si butta dal sesto piano: 18enne salvato dalla tettoia del vano caldaie

Ragazzo di 18 anni tenta il suicidio ma la tettoia del vano caldaie del palazzo attutisce la caduta dal sesto piano: è grave e in pericolo di vita.

Un ragazzo di 18 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra del sesto piano del suo palazzo. È successo in zona Appio Latino a Roma.

Tentato suicidio in Via Enea a Roma, zona Appio Latino

Tragedia sventata nella notte appena trascorsa, tra domenica e lunedì 4 luglio.

Infatti, intorno alle ore 22:00, un ragazzo di appena 18 anni con problemi di natura psicologica, si è lanciato dalla finestra del sesto piano della sua abitazione.

Fortunatamente la caduta non lo ha fatto precipitare direttamente al suolo – eventualità che molto probabilmente gli sarebbe stata fatale – ma è stata attutita da una tettoia del palazzo stesso. Grazie a questa miracolosa coincidenza, il 18enne è vivo, anche se in gravi condizioni.

Salvato miracolosamente dalla tettoia del vano caldaie

Un volo terribile, che però è stato attutito dalla tettoia di un vano caldaia. Il giovane è stato immediatamente soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari dell’Ares 118 con un’ambulanza e due auto mediche, oltre che i Carabinieri della stazione Tuscolana.

Le condizioni del 18enne sono apparse subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata ed è tuttora in pericolo di vita.