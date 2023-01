A Mestre, Venezia, un uomo si cala nudo dal balcone di una palazzina e poi scappa.

L’episodio che ha avuto luogo in Veneto è un giallo dato che nessuno sa effettivamente cosa sia accaduto e perché il protagonista di questa assurda storia stesse fuggendo nudo.

Si cala nudo e scappa da una palazzina: la scena è incredibile

La prima cosa che in molti hanno pensato è che stesse scappando dalla casa di una presunta amante, come nella più classiche delle commedie sia italiane sia internazionali. È però opportuno usare il condizionale dato che solo il protagonista di questa storia sa cosa gli stava passando per la mente in quel preciso istante.

Il video è stato ripreso da alcuni passanti che si sono fermati ad osservare la scena dato che non accade quotidianamente.

Il video e l’arrivo di polizia e soccorritori

Nel video si vede l’uomo completamente privo di vestiti che viene anche assistito da una persona. Inizialmente cammina sul cornicione di un balcone poi, lentamente, si cala sul balcone sottostante fino ad arrivare quasi alla fine della palazzina. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M).

La notizia si apprende dal quotidiano Il Gazzettino