Si chiude dopo nemmeno due anni l'esperienza di ItsArt: la decisione del ministro Sangiuliano

Finisce qui l’esperienza di ItsArt.

La piattaforma di streaming culturale che era stata voluta dal precedente ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini non sarà più rifinanziata. Il progetto che fin dalla sua nascita ha incontrato un problema dietro l’altro non è mai riuscito a decollare veramente ed è in forte perdita. Da qui la messa in liquidazione della piattaforma lo scorso 29 dicembre 2022 così come è stato stabilito dal ministro Gennaro Sangiuliano.

Chiude ItsArt: la piattaforma è stata messa in liquidazione

In molti ricorderanno che durante gli anni della pandemia, teatri e cinema erano stati costretti a chiudere, creando non poche difficoltà per un intero settore. Ciò portò a lanciare una piattaforma tra maggio e giugno 2021 al fine di rispondere ad un mercato, quello dello streaming, in costante crescita da una parte e dall’altra alla chiusura di teatri e cinema.

I numeri ci dicono molto su come ItsArt non sia mai riuscita a fare presa tra il pubblico.

Gli utenti abbonati sono stati circa 140mila, mentre le entrate sono state di 245mila euro a fronte di perdite pari a 7,5 milioni di euro nell’ultimo anno, tenendo inoltre conto che l’investimento è stato di ben 15 milioni. Una perdita dunque importante che non ha permesso a questa piattaforma di rimanere aperta.

Del caso se ne era occupata anche Striscia La Notizia

Il risultato fallimentare di ItsArt aveva avuto una eco mediatica significativa grazie al Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia La Notizia”. Lo scorso 15 novembre l’inviato Pinuccio aveva fornito una serie di numeri che ben descrivevano il flop della piattaforma, ma già a ottobre 2021, soli a pochi mesi dal lancio, la trasmissione aveva fatto un primissimo bilancio.