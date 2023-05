Il G7 è giunto alla sua conclusione. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha lasciato il summit in anticipo per seguire personalmente l’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Nelle ultime due sessioni di lavoro era presente Zelensky. Il presidente ucraino ha proposto una formula per la pace, annunciando inoltre che a luglio potrebbe tenersi un vertice, in occasione dei 500 giorni dall’inizio della guerra.

G7 Zelensky, propone la formula della pace: l’annuncio durante la sessione di lavoro

Il presidente ucraino, nel corso della sua riflessione ha fatto un annuncio importante: “Presto saranno 500 giorni di guerra su vasta scala, già a luglio. È un periodo di tempo simbolico, un buon mese per riunire un vertice sulla formula di pace, un vertice della maggioranza mondiale.Un vertice di tutti che rispetta l’onestà e vuole porre fine a questa guerra. Vi invito a unire gli sforzi congiunti”.

Ha poi spiegato: “La formula di pace è stata sviluppata in modo che ciascuno dei suoi punti fosse supportato da risoluzioni delle Nazioni Unite. In modo che tutti nel mondo potessero scegliere il punto che possono aiutare a implementare”.

Meloni: “Un vertice molto intenso”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è congedato nel frattempo dal gruppo dei sette, scrivendo un lungo tweet nel quale ha fatto i dovuti ringraziamenti. Ha poi colto l’occasione per annunciare che il prossimo G7 si svolgerà in Italia, in Puglia:

“Il Vertice G7 a Hiroshima, in Giappone, è stato molto intenso. Con gli altri Capi di Stato e di Governo ho trascorso due giorni scanditi da molte sessioni di discussione e incontri bilaterali, che ci hanno permesso di affrontare questioni cruciali del nostro tempo. Un momento molto significativo è stata la deposizione di una corona di fiori al Memoriale della Pace di Hiroshima, dove ho reso i miei onori e il doveroso rispetto alle vittime della bomba atomica nella seconda guerra mondiale. Ringrazio il Primo Ministro giapponese Kishida per la determinazione e la serietà con la quale ha organizzato questo importante Vertice e per la gestione di una presidenza in un contesto non facile. Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito. Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni”.