Si conoscono su Tinder, positivi al Covid dopo un appuntamento: passano la quarantena insieme

Si conoscono su Tinder ma sono entrambi positivi al Covid: pubblicate alcune clip della quarantena su TikTok.

Un ragazzo e una ragazza si sono conosciuti tramite Tinder. Si sono incontrati per un appuntamento romantico, ma c’è stato un problema: i due sono risultati entrambi positivi al Covid. Alla fine i due hanno deciso di passare la quarantena insieme.

Sarah Henley e il giovane incontrato sulla nota app di incontri, erano praticamente sconosciuti, ma sono rimasti insieme, nell’appartamento di lui. È accaduto in Australia.

Tinder, positivi al Covid: le clip della quarantena su TikTok

Sarah Henley, una dei due protagonisti della vicenda, ha postato su TikTok una serie di video che mostrano come lei e il ragazzo conosciuto su Tinder stiano trascorrendo la quarantena insieme. I due sono soliti cucinare, giocare ai videogames e sbrigare le faccende di casa.

Tinder, positivi al Covid: migliaia di visualizzazioni su TikTok

Una delle clip postate da Sarah Henley ha guadagnato migliaia di visualizzazioni su TikTok. Il video mette in mostra il test Covid della ragazza risultante positivo e viene spiegato come lei e il ragazzo conosciuto su Tinder debbano passare la quarantena insieme.

Tinder, positivi al Covid: perché trascorrono la quarantena insieme?

Come precisa Timesnownews.com, non è chiaro il motivo per cui Sarah Henley abbia deciso di mettersi in quarantena con il ragazzo, ma ha scritto nei commenti: “Per motivi personali (l’isolamento da parte mia) non è stato possibile”.

Sembra che i due stiano andando d’accordo, dato che uno dei video mostra l’uomo che prepara il cibo e lo serve a Sarah sul divano.