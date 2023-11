Si: dal 24 al 26 novembre 'La vita che verrà', 3° congresso Sinistra Italiana

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Tra pochi giorni si svolgerà "La vita che verrà", il 3º Congresso Nazionale di Sinistra Italiana. Finalmente. Non vedo l'ora di poterci ritrovare, insieme a tante e tanti da tutta Italia, dopo che la pandemia ce lo ha impedito in oc...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Tra pochi giorni si svolgerà "La vita che verrà", il 3º Congresso Nazionale di Sinistra Italiana. Finalmente. Non vedo l'ora di poterci ritrovare, insieme a tante e tanti da tutta Italia, dopo che la pandemia ce lo ha impedito in occasione dello scorso appuntamento congressuale". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"Il nome scelto, 'La vita che verrà' rappresenta – prosegue il leader di SI – il cuore della discussione che intendiamo svolgere. Perché crediamo ancora che il futuro sia in mano a chi ha il coraggio di immaginarlo. Perché nonostante guerra, disuguaglianze e ed emergenza climatica minaccino il nostro domani, il sole continuerà a sorgere. Quel sole che abbiamo voluto riportare su ogni immagine del nostro congresso. In memoria del Cile di Salvador Allende, simbolo che un altro mondo è davvero possibile, a 50 anni dal golpe militare fascista che lo ha ucciso".

"E per raffigurare la speranza in un domani diverso, migliore. Che accenda il desiderio e spinga ad impegnarsi per realizzare quel cambiamento sempre più necessario. Ci vediamo da venerdi pomeriggio 24 a domenica 26 novembre a Perugia – conclude Fratoianni – per immaginare e dare tutta la nostra forza alla vita che verrà".