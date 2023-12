Sì della Camera USA a indagine formale di impeachment contro Biden

Washington, 14 dic. (askanews) – Una nuova grana giudiziaria sulla campagna elettorale americana. La Camera dei Rappresentanti, guidata dai repubblicani, ha votato per avviare un’indagine formale di impeachment contro il presidente Joe Biden, per i controversi rapporti d’affari esteri di suo figlio. Le accuse sono state respinte come infondate dai democratici.

“Invece di fare di tutto per contribuire a migliorare la vita degli americani, i Repubblicani si concentrano sull’attaccarmi con bugie e stanno perdendo tempo con questa acrobazia politica infondata che persino i repubblicani al Congresso ammettono non essere supportata dai fatti. Il popolo americano merita di meglio”. Ha detto piccato il presidente Usa Joe Biden. “So su cosa rimarrò concentrato. Inviterei i repubblicani al Congresso a unirsi a me”, ha concluso Biden. Con tutta probabilità questa inchiesta non porterà a nulla di concreto, ma toglierà energie e riserverà sicuramente dei colpi di scena durante la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca.