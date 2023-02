Si dimenticano di fare il biglietto per il figlio e cercano di lasciarlo da solo in aeroporto

Due genitori di origine belga avevano dimenticato di fare il biglietto al bambino e hanno tentato di lasciare il figlio solo in aeroporto.

I due sono stati arrestati.

Coppia lascia figlio solo in aeroporto

La coppia avrebbe dovuto acquistare il biglietto al figlio prima del volo di ritorno da Tel Aviv a Bruxelles, ma se ne sono dimenticati. Al momento di fare il check-in invece di comprare il biglietto per il bambino volevano lasciarlo in aeroporto.

I due hanno tentato di imbarcarsi su un aereo abbandonando il figlio al banco del check-in all’aeroporto di Tel Aviv-Ben-Gurion.

Abbandonano il bambino nel passeggino

In base a quanto riportato dall’autorità aeroportuale israeliana i genitori avevano intenzione di far salire con loro il bambino, ma essendo arrivati dopo la chiusura dei banchi del check-in non hanno fatto in tempo a fare il biglietto al figlio.

I due hanno deciso quindi di dirigersi verso la security e di lasciare il bambino nel passeggino.

Allertata la polizia

Lo staff dell’aeroporto ha notato che la coppia aveva abbandonato il piccolo e ha dato l’ordine di tornare a prendere il bimbo.

È stato poi dato l’allarme alla polizia. I due sono stati arrestati e interrogati dalla polizia.

Il personale Ryanair è rimasto sconvolto dall’accaduto. Non si sa se la coppia abbia alla fine preso il volo di ritorno.

