Si è conclusa la fase eruttiva dell'Etna

Catania, 3 giu. (askanews) – La fase eruttiva dell’Etna, dopo l’attività esplosiva che ha generato tre colate laviche principali si è conclusa. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania spiegando che le colate sono in fase di raffreddamento e che le polveri si stanno posando. Anche dal punto di vista sismico il tremore è rientrato su valori bassi pur mostrando alcune oscillazioni sui valori medi.

Nei prossimi giorni l’Ingv effettuerà rilievi sul terreno per la mappatura del deposito . Non ci sono problemi per i voli che sono regolari.