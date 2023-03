Si è spenta a 33 anni Nicoletta Saracco: era la testimonial della lotta contro il tumore al seno

Sui social aveva raccontato la sua lotta contro il tumore al seno, tanto da esserne diventata testimonial. La vita di Nicoletta Saracco è stata stroncata prematuramente all’età di 33 anni. La giovane era originaria di Civitanova, ma viva Milano. In una intervista rilasciata a Repubblica di qualche tempo fa, aveva rivelato: “La mia vita era bellissima, lavoravo nella moda poi ho scoperto la malattia ed è cambiato tutto”.

Morta a 33 anni la testimonial per la lotta contro il tumore al seno Nicoletta Saracco

Nicoletta aveva scoperto di essere stata colpita dal tumore al seno nel 2019, all’età di 29 anni. In seguito a ciò ha speso la sua vita aiutando altre donne che vivevano nelle sue stesse condizioni, tanto da condividerne sul suo profilo Instagram testimonianze e ringraziamenti. Ciò l’ha portata a ideare il progetto “TTTT” (= Tette, Tacchi, Trucco, Tumore). Dallo scorso novembre tutto taceva sul suo profilo social, poi la notizia più drammatica.

I funerali

I funerali di Nicoletta – riporta “cronachemaceratesi” si terranno alle 9.30 presso la Chiesa dei Cappuccini a Civitanova Alta. Ha lasciato i genitori, la madre Maria Silvia e il padre Giacomo oltre che la sorella Roberta.

Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica ha salutato così Nicoletta sui social: “Apprendo con dolore e sconcerto della scomparsa di Nicoletta Saracco, una ragazza di 33 anni solare, creativa, piena di forza e di energia. Una ragazza coraggiosa e con una grande voglia di vivere che aveva fatto della sua malattia una battaglia per tutte le donne.

Indimenticabili i suoi look da IEO: visite e cure in tacchi a spillo. Ha dipinto una Madonnina di Guadalupe coloratissima che si è poi trasformata nel marchio NiartGallery con il quale raccoglieva fondi per sostenere la ricerca sui tumori e diffondeva l’importanza della prevenzione; ha consentito a tutte le donne di avere visite gratuite con i dottori dello IEO. Grazie Nicoletta per tutto quello che hai fatto. Grazie per averci insegnato che nella vita non bisogna mai arrendersi.

Civitanova ti porterà per sempre nel suo cuore, con affetto e profonda gratitudine. Giunga alla mamma Maria Silvia, al papà e amico Giacomo e alla sorella Roberta il mio cordoglio e quello di tutta Civitanova.

Ciao Nicoletta…che la terra ti sia lieve!”.