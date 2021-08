Si è spenta Nicoletta Orsomando, la più amata signorina buonasera

Milano, 21 ago. (askanews) – Nicoletta Orsomando era la più amata tra le signorine buonasera. Si è spenta nella notte a Roma all’età di 92 anni, ex annunciatrice televisiva e volto popolare della Rai. La sua popolarità le permise di prendere parte al Festival di Sanremo nel 1955. L’ultimo annuncio il 28 dicembre 1993, in cui ha voluto salutare i telespettatori con tono commosso. Çolte apparizioni anche nei film. I funerali si svolgeranno lunedì nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.