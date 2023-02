Si è spento a 84 anni Dario Penne: diede la voce a Clint Eastwood e Anthony Hopkins

È stato sicuramente uno dei doppiatori più grandi del panorama italiano e nel corso della sua lunga carriera ha prestato la voce ad attori hollywoodiani del calibro di Anthony Hopkins, Michael Caine o ancora Clint Eastwood.

Dario Penne è scomparso all’età di 84 anni. Lo ha reso noto la pagina Facebook “Anad – La voce del doppiaggio italiano”.

I colleghi di Anad: “Eri un interprete sopraffino”

I colleghi e amici di Anad (Associazione Nazionale Attrici e Attori Doppiatori), hanno voluto salutare così Dario Penne sui social:

“Tutto il mondo del doppiaggio saluta #dariopenne un grande artista, un interprete sopraffino e un caro compagno di leggio. Ci stringiamo nel dolore a tutti suoi cari e a chi gli ha voluto bene e lo ha apprezzato per tanti anni. Ci mancherai, Dario.

I funerali di Dario saranno giovedì 16 febbraio, alle ore 16.30, alla Chiesa degli Artisti (P.zza del Popolo)”.

La carriera di Dario Penne

Oltre ad essere stato un doppiatore di rilievo, Penne ha recitato in serie quali Distretto di Polizia o ancora Don Matteo. Per il doppiaggio di Ben Kingsley in Shutter Island è stato insignito del premio per il miglior non protagonista al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio.

Infine nel 2019, insieme a Carlo Valli è stato riconosciuto del prestigioso premio alla carriera in occasione del Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell’ombra.