Si è spento il Border Collie Derby. Con il suo fiuto contribuì a trovare persone sotto le macerie

Con il suo fiuto contribuì a salvare vite umane in molte operazioni di salvataggio. I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa del Border Collie Derby.

Con la scomparsa del Border Collie Derby i Vigili del Fuoco dell’Umbria hanno perso un piccolo, ma grande eroe. Derby – si legge nei numerosi post di cordoglio su Facebook – è stato il fiore all’occhiello delle unità cinofile umbre e specialmente di quella di Terni nella quale ha prestato anni di onorato servizio.

Il suo pensionamento è avvenuto quattro anni fa.

Morto il Border Collie Derby: il grande impegno nel salvataggio di vite umane

Nel corso della sua onorata carriera Derby, grazie anche e soprattutto al suo fiuto eccezionale, è stato impegnato in molte operazioni di ricerca e salvataggio in special modo negli ultimi terremoti che hanno colpito il Centro-Italia. All’età di 13 anni questo coraggiosissimo animale a quattro zampe è stato impiegato anche in quella che può essere definita la sua missione più importante ossia quella del crollo del Ponte Morandi. Stando a quanto si apprende, Derby si è spento tra le braccia del suo compagno di una vita Stefano nella giornata del 9 aprile.

I numerosi messaggi di cordoglio sui social

Nel frattempo sono moltissime le persone che, in queste ultime ore, hanno rivolto a Derby un ultimo pensiero: “Ciao Derby, buon ponte piccolo grande collega!”, è stato il saluto dei suoi colleghi.