Si finge milionario su TikTok ma la realtà delle sue finanze è molto diversa: lui si chiama Luke Desmaris ed è solo pieno di debiti ed inventiva

Si finge milionario su TikTok ma la realtà delle sue finanze è molto diversa ed è sotto indagine per truffa. Nel Regno Unito e tramite i social un 27enne elargiva consigli finanziari e “dritte” per far soldi ma lui non ne aveva più anche a fare la tara alle immagini che postava ed agli atteggiamenti che pubblicizzava per “accalappiare” persone.

Lui si chiama Luke Desmaris, su TikTok si definisce multimilionario ed elargisce “consigli a pagamento su come diventare ricchi”.

Si finge milionario su TikTok

Una indagine però ha fatto emergere che tutte le società di cui è amministratore sono fallite, che non vive in una lussuosa villa ma in una casa in affitto e che vive solo grazie a quell’espediente su cui graverebbe il “fumus” dell’illegalità su cui la polizia indaga.

Poco tempo fa l’influencer aveva postato addirittura un video su una multa presa per parcheggio vietato in centro a Londra.

Il video della multa alla supercar

Aveva scritto Luke: “Chi è senza soldi la chiama multa, io lo chiamo parcheggio vip”. Il Daily Mail ha condotto una mini inchiesta ed ha scoperto che “le 300mila sterline al mese che Luke si vanta di guadagnare sono una bugia”. E i due Rolex con le ville multimilionarie? Fuffa: i registri catastali spiegano che nessuna delle case è mai appartenuta a lui.

Ma quanto costano i consigli commerciali di questo genio? In abbonamento di 29,99 sterline al mese.