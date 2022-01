Si finge tecnico del gas e ruba oggetti per 10mila euro ad un anziano: arrestato

Ladro con poca fantasia bussa alla porta di un appartamento, si finge tecnico del gas e riesce a rubare oggetti per 10mila euro ad un anziano: arrestato

Per mettere a segno il colpo si finge un tecnico del gas incaricato di rilevazioni di routine e ruba oggetti per 10mila euro ad un anziano ma subito dopo viene rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Un falso controllo all’impianto di riscaldamento in un appartamento in provincia di Brescia e poi il colpo, pulito secondo lui perché in danno di un 82enne.

Si finge tecnico del gas e ruba in casa di un anziano, ma non considera la memoria della vittima

O almeno era quello che pensava il ladro che ha eseguito il furto senza contare due cose: che l’anziano lo avrebbe denunciato ed avrebbe dato indicazioni precise su di lui e che i militari lo “conoscevano” già e lo avrebbero individuato in tempi stretti.

La visita del lunedì mattina: ladro si finge tecnico del gas e ruba con la scusa di controllare i caloriferi

La vittima del furto vive da sola in una villetta in una zona lacustre e, secondo i media, avrebbe ricevuto la visita del “tecnico” nella mattinata di lunedì 17 gennaio.

Il ladro ha suonato alla porta, ha accampato la scusa di un controllo alla caldaia di casa ed ai caloriferi e, vagando per gli ambienti con fare saputo, ha svuotato alcuni cassetti e cofanetti, portandosi via alcuni gioielli ed un orologio di pregio.

Via con il bottino dopo che finge di essere un tecnico del gas e ruba ad un 82enne ma i carabinieri lo rintracciano poco dopo

Appena si è accorto del furto l’82enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della territoriale.

I militari hanno individuato in poco tempo il responsabile, gravato da precedenti specifici messi in atto con la stessa tecnica, e lo hanno messo agli arresti domiciliari.