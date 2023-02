Si finge una ragazzina: "Pagami oppure diffondo quelle foto hard"

Una squallida vicenda arriva dalla Campania ed approda in una delicata fase di verifica penale: “Pagami oppure diffondo quelle foto hard”, per quella condotta un giovane che si sarebbe finto una ragazzina ora andrà sotto processo.

Da quanto si apprende dopo un lancio de Il Mattino un 22enne salernitano si è finto una minorenne ed avrebbe messo in atto un presunto ricatto a luci rosse in danno di un ragazzo che aveva adescato sui canali social e sulle chat whatsapp.

“Pagami oppure diffondo quelle foto hard”

E il giovane, dopo una lunga indagine dei carabinieri, è stato rinviato a giudizio per estorsione continuata. A stabilirlo è stato il Gup del tribunale di Salerno Piero Indinnimeo.

Ma cosa sarebbe successo e quali elementi verranno valutati in aula di dibattimento per la maturazione dell’eventuale prova a carico?

La finta identità e l’adescamento della vittima

Da quanto riprende anche Salerno Today il 22enne si sarebbe finto una minorenne ed avrebbe adescato un giovane. In un secondo momento, dopo aver preso confidenza ed essere entrato in intimità con la vittima, avrebbe ricattato il ragazzo pur di non diffondere le sue foto hard.

Il giovane soggetto ad estorsione si è costituito parte civile dopo che aveva “versato ingenti somme di denaro al 22enne”.