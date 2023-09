Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Grazie, davvero. Grazie di cuore a ognuna delle 54.138 persone che fino a oggi hanno scelto di darci la loro fiducia e destinare il 2×1000 a Sinistra italiana. Senza più il finanziamento pubblico ai partiti la politica rischia sempre di diventare esclusiva di chi può permetterselo, di chi ha grandi capitali o generosi finanziatori alle spalle. Noi non ne abbiamo. E l’antidoto al veleno della privatizzazione della politica sono i cittadini e la loro partecipazione". Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, nella newsletter agli iscritti e ai militanti e sulle pagine social del partito.

"E con la forza che ci dà questo sostegno – prosegue il deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra – continuiamo ancora, sempre nella stessa direzione, a batterci per un Paese più giusto, più verde e più libero". "C’è tempo fino al 30 novembre per la dichiarazione dei redditi e per destinare il 2×1000 a Sinistra italiana: il codice è T44. Un gesto che non costa niente ma che può fare molto", continua Fratoianni.