Si getta dalla finestra e cade sul vigile del fuoco che voleva salvarlo: sono entrambi gravi

Si lancia dalla finestra e cade sul vigile del fuoco che tentava di salvarlo. Entrambi gravemente feriti: l'episodio a Villalba di Guidonia.

Un uomo con comprovati problemi psichici si è lanciato dalla finestra del suo appartamento ed è caduto su un vigile del fuoco che era giunto sul posto con la sua squadra per provare a salvare la vita del suicida. L’episodio è avvenuto questa mattina, 11 agosto 2021, intorno alle 8:50 in via Trento a Villalba di Guidonia in provincia di Roma.

Si getta dal balcone e cade vigile del fuoco che preparava il telone

Stando a quanto è stato fin qui trasmesso alla stampa dalle forze dell’ordine, l’uomo che si è gettato dalla finestra soffriva di alcuni problemi psichici e si era barricato in casa dopo essere andato in escandescenza.

Sul posto, prima del volo nel vuoto, erano già giunti il personale del 118, la polizia e i vigili del fuoco. L’intervento aveva come scopo principale quello di trasportare l’uomo in ospedale per un tso dettato proprio dalle sue delicate condizioni di salute mentale. Sentendo arrivare l’ambulanza e le forze dell’ordine forzare la sua serratura, l’uomo avrebbe però mostrato maggiore repulsione nei confronti del trasferimento e si sarebbe lanciato dalla finestra cadendo sul vigile del fuoco impegnato in quel momento a stendere il telone di salvataggio.

Cade sul vigile del fuoco che voleva salvargli la vita

L’inpatto della caduta è stato molto forte e sia l’uomo che si è gettato dalla finestra che il vigile del fuoco hanno riportato delle conseguenze. Nello specifico, stando a quanto riportato da Fanpage, entrambi sarebbero stati trasportato in codice rosso in ospedale e vertebbero in gravi condizioni.

Il vigile del fuoco è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, mentre l’uomo che si è gettato nel vuoto è stato ricoverato all’ospedale di Tivoli.

Si lancia nel vuoto e cade vigile del fuoco: entrambi in gravi condizioni

Sulla vicenda è stata naturalemente aperta un’inchiesta che non avrà difficoltà nell’accertare quanto avvenuto in via Trento a Villalba di Guidonia vista la grande quantità di esponenti delle forze dell’ordine presenti.