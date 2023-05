Tutto sembra indicare che le cose siano andate così, con lei che si lancia dal viadotto con lui ma al di là delle doverose verifiche nulla potrà lenire il dolore per la morte di Veronica Amistadi e del figlioletto. La 41enne avrebbe lasciato l’auto e per compiere un gesto estremo in provincia di Trento, a Sella Giudicarie, nell’alta Valle del Chiese. E da quanto si apprende la notizia della tragica morte di Veronica e del figlioletto di 4 anni sotto un viadotto del torrente Noce alto quasi 90 metri ha lasciato tutti sconvolti. Lo sono tutti per quello che sembrerebbe essere stato un gesto estremo.

Dolore per la morte di Veronica e del figlioletto

E l’uomo di chiesa della comunità, il parroco di Roncone, la frazione in cui la donna era nata e cresciuta, ha testimoniato questo dolore. Ha detto don Celestino Riz in un messaggio ai fedeli: “Una tragedia che non sappiamo esprimere, non sappiamo dire, non ci sono parole. O meglio ancora: non ci sono pensieri perché la nostra testa è bloccata, ci sembra impossibile, incredibile”.

Un pesante carico di sofferenza

E ancora: “Pesante, davvero pesante è il carico di dolore che abbiamo nel cuore. Siamo stati nuovamente colpiti da una grande tragedia, ma dobbiamo stringerci e stare vicino alla famiglia, in particolare a sua sorella”. E ancora: “Vogliamo dire a Veronica noi siamo vicini, non ci allontaniamo, non scappiamo di fronte a questo dolore. Siamo vicino alle persone che più hai amato”.

Le toccanti parole di parroco e sindaco

E il sindaco di Sella Giudicarie Franco Bazzoli ha detto a sua volta: “Un gesto veramente senza spiegazione, era una ragazza a cui non mancava niente. Era una persona che faceva del bene, impegnata nel volontariato. Stiamo parlando di una ragazza solare, era arrivata professionalmente in alto ed era riuscita a raggiungere importanti obiettivi”. E in chiosa: “Il suo è un gesto che non mi spiego, la conoscevo benissimo. L’ho vista qui domenica scorsa con il suo bambino, nulla lasciva presagire quanto accaduto”.