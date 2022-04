Si lancia nel fiume con lo scooter: 65enne salvata dai Carabinieri

Una donna, in provincia di Padova, per tentare il suicidio si lancia con il suo scooter nel fiume. Un carabiniere eroe le salva la vita.

Una donna di 65 anni si lancia con lo scooter nel fiume e viene salvata dai carabinieri. Una tragedia si stava per compiere ieri, 27 aprile 2022, in provincia di Padova.

Si lancia in un fiume con lo scooter: eroico salvataggio dei carabinieri

La 65enne era a bordo del suo scooter e in un attimo ha deciso di togliersi la vita lanciandosi in un canale all’altezza di Fossa Conselvana. Ad assistere alla scena vi era anche il marito, che è purtroppo non potuto fare nulla se non chiamare i soccorsi. La donna, mentre si lanciava ha avuto un ripensamento ed oltre ad abbracciare la vita, ha abbracciato una grata in attesa dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri e senza esitazione, uno di essi, si è tuffato nel canale ed ha raggiunto la donna, riportandola sana e salva sulla riva grazie all’aiuto di una corda. Dopo l’arrivo dei carabinieri si sono precipitati al canale anche i Vigili del Fuoco che hanno recuperato lo scooter della donna. Sul luogo è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 65enne in ospedale, fortunatamente in condizioni non critiche.