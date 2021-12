Si laurea a 75 anni in Filosofia con 110 e lode: la storia di Pier Domenico Sabbatani

Pier Domenico Sabbatani, un pensionato di 75 anni, si è laureato con 110 e lode in Filosofia: "I miei avrebbero voluto farmi studiare".

L’Università di Bologna ha conferito la laurea in Filosofia con votazione di 110 e Lode al signor Pier Domenico Sabbatani, pensianato faentino di 75 anni che malgrado l’età ha deciso di completare il suo percorso di studi interrotto da ragazzo.

All’età di 19 anni Sabbatani era stato infatti costretto ad interrompere la propria carriera accademica per la necessità di lavorare. Avevo trovato un posto come magazziniere e nel corso del tempo, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, è diventato dirigente. Per lui era arrivata anche la Stella al merito del lavoro conferita dal Presidente della Repubblica, ma, malgrado la scalata importante, mancava qualcosa, quella laurea dallo stesso Sabbatani sempre sognata.

“Ho mantenuto una vecchia promessa fatta a mio padre – ha detto l’uomo a Ravenna web tv – I miei ci tenevano a farmi studiare, avrebbero voluto vedermi laureato. A 19 anni mi iscrissi al concorso per diventare insegnante, ma dovetti cambiare i miei progetti, essendo la mia attuale moglie in attesa di un figlio. La mia famiglia non poteva certo mantenermi, così dovetti trovarmi un lavoro subito”.

“Durante i miei viaggi di lavoro – ha precisato Sabbatani – tenevo sempre in valigia il libro di Seneca Lettere a Lucilio. Mi piaceva approfondire e ho arricchito la mia biblioteca di molti testi filosofici. Finché tre anni fa ho pensato di iscrivermi al corso di laurea in filosofia all’Università di Bologna. Sono stati tre anni intensi”. Il 75enne, però, non vuole fermarsi qui e per questo si è già iscritto alla Magistrale per poter proseguire gli studi.