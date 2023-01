Si masturba al semaforo, un passante lo affronta e lo "blocca"

Surreale vicenda in Emilia Romagna, dove un giovane si masturba si masturba al semaforo ma un passante lo affronta e lo “blocca”.

Denuncia per un bolognese di 26 anni per il “reato” di atti contrari alla pubblica decenza. Da quanto si apprende il bolognese in questione è stato multato dai Carabinieri per il “reato di atti contrari alla pubblica decenza”. I media spiegano che tutto è accaduto nel corso della notte fra il 10 e l’undici gennaio quando, secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo si è masturbato fermo al semaforo di Piazza di Porta Maggiore con i pantaloni abbassati.

Si masturba al semaforo, un passante lo affronta

I passanti notturni hanno notato la cosa ed è partita la chiamata al 112. E prima che arrivassero i carabinieri un cittadino aveva già notato l’atteggiamento decisamente fuori luogo del 26 enne e lo stava affrontando. Attenzione: purtroppo da un anno e mezzo il vecchio reato è stato depenalizzato, perciò, in virtù della modifica all’articolo 527 del codice penale (Atti osceni) non si è potuto procedere in punto di diritti penale.

Reato depenalizzato da tempo

L’articolo recitava: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000”. E in parte ancora congrua: “Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.