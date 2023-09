Dramma a Matera, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il giovane si era messo alla guida di un’automobile senza ancora aver conseguito la patente e nello schianto è rimasto ucciso.

Guida senza patente a Matera: morto 17enne

Una nuova tragedia, l’ennesima di questo 2023, bagna di sangue le strade italiane. Questa volta ci troviamo a Matera e sfortunato protagonista dell’episodio di cronaca è un ragazzo di appena 17 anni. Il giovane si trovava in auto con un suo amico di un anno più grande e, nonostante non avesse ancora conseguito la patente di guida, era lui al comando del veicolo. I due ragazzi stavano viaggiando sulla Pozzitello-San Basilio, in territorio di Pisticci (Matera), quando per cause ancora da accertare la loro automobile è finita fuori strada.

17enne senza patente morto a Matera: i soccorsi

Secondo le prime informazioni che arrivano, pare che il sinistro sia avvenuto questa notte quando la Fiat Panda dei due ragazzi sarebbe ad un tratto uscita dalla carreggiata prima di scontrarsi contro un albero. Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al 18enne, mentre per l’amico minorenne non c’era già più nulla da fare. I sanitari si sono limitati a dichiarare l’avvenuto decesso del giovane. Entrambi i ragazzi risultano essere residenti a Tinchi, una frazione del comune di Pisticci.