Si mostra nuda su un terrazzo a Venezia: modella multata e raggiunta da un Daspo

Quella scelta le è costata molto cara, per l’esattezza 750 euro: si mostra nuda su un terrazzo a Venezia ed una modella viene multata e raggiunta da un Daspo. La polizia municipale ha individuato la donna e le ha elevato una contravvenzione molto salata notificandole anche un daspo urbano. La multa è arrivata ad una modella italiana protagonista di un servizio fotografico di nudo all’aperto.

Nuda in terrazzo a Venezia: modella multata

I media spiegano che la stessa pare non possedesse alcuna autorizzazione preventiva. E malgrado ciò la donna era stata immortalata in diversi scatti fotografici che la ritraevano senza veli in luoghi pubblici o “comunque visibili dalla strada”. Ovviamente i passanti e turisti avevano scattato le loro, di foto e dopo il “boom” social erano scattati anche gli accertamenti della polizia locale lagunare. E gli operanti hanno scoperto che in effetti “si trattava di un nudo artistico per un servizio fotografico”. Solo che lo stesso era stato attuato nel pieno centro storico di Venezia e senza nessun permesso da parte dell’amministrazione comunale.

Gli scatti artistici ma “hot” a Palazzo Reale

Motivo per cui la protagonista è stata accusata di condotta non rispettosa del decoro della città e contraria alla pubblica decenza. La multa di 750 euro ed il successivo ordine di allontanamento dalla città hanno chiosato la curiosa vicenda. Ma dove sarebbero state immortalate le foto di nudo? Nel cortile del Palazzo Reale, a due passi dalla sede della Polizia locale di Piazza San Marco. Assieme alla donna è stato multato anche il fotografo.