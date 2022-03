Si offre di ospitare due profughi dalla Ucraina, ma scopre che sono due africani: “Niente neri”

"Due profughi bianchi andavano bene", sono queste le parole di una donna che ha rifiutato di ospitare due profughi africani dall'Ucraina.

In queste ultime settimane sono stati moltissimi gli italiani che hanno scelto di aprire la propria porta di casa a profughi fuggiti dal conflitto in Ucraina. Tra questi anche una donna che ha tuttavia immediatamente rifiutato quando ha scoperto che i due profughi che avrebbe dovuto accogliere erano di origine africana.

A denunciare i dettagli della vicenda è stata suor Anna Alonzo, religiosa che gestisce nel palermitano la “Casa della Regina di Pace”.

Suor Anna Alonzo: “Mi ha detto che non voleva due africani”

La religiosa – interpellata dal Corriere della Sera – ha spiegato qual è stata la reazione della donna quando ha scoperto che i due profughi erano africani: “Mi ha detto che non voleva due africani. Due profughi bianchi andavano bene, neri no […] quando sono arrivati, dopo cinque giorni di viaggio, utilizzando autobus, spesso camminando a piedi, erano esausti.

Sono crollati sulla sedia e hanno dormito per ore”.

Suor Anna Alonzo ha poi raccontato che i due giovani frequentano con profitto l’Università: “Michael studia economia, per lui non ci sono problemi a frequentare i corsi anche in Italia. Meshack invece fa Medicina, ha già dato 12 materie, ma qui a Palermo c’è il numero chiuso. Potrebbe fare scienze infermieristiche, ma lui è determinato, vuole fare il chirurgo. Credo che non sia un problema aggiungere uno studente in più”.

I due giovani erano giovani erano già scappati da una guerra

Stando a quanto si apprende non sarebbe la prima volta che i due fuggono da un conflitto. Michael e Meshack erano originari della Nigeria e entrambi i loro genitori sono stati uccisi da Boko Haram. La fuga dei profughi dall’Ucraina apre una questione molto delicata: diversi studenti di origine africana avrebbero affermato di esserre stati fermati alla frontiera in quanto sarebbe stata data precedenza a chi possedeva un passaporto ucraino.