Milano, 2 dic. (askanews) – E’ una prima dopo la sospensione a causa della pandemia. E’ stato riacceso con una cerimonia in presenza l’albero di Natale del Rockefeller Center, un evento tradizionale per i newyorchesi. Conto alla rovescia, accensione e tante musiche tradizionali come antipasto delle settimane natalizie a New York.