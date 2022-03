Si ribalta con l’escavatore in un torrente, operaio di 52 anni morto

Tragedia a Monno, in Valcamonica, dove un operaio di 52 anni si ribalta con l’escavatore in un torrente e perde la vita in modo orribile

Tragedia a Monno, dove un operaio di 52anni si ribalta con l’escavatore in un torrente e muore malgrado soccorsi tempestivi. L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della Valcamonica, nel Bresciano in località Strada di Savena. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto che è al vaglio di forze dell’ordine ed ispettorato del Lavoro l’uomo si è ribaltato in un corso d’acqua con l’escavatore che stava guidando.

Si ribalta con l’escavatore in un torrente e il mezzo lo uccide

Dopo che il pesante mezzo si è rovesciato vicino al greto del fiumiciattolo i colleghi hanno lanciato l’allarme, ma per l’operaio purtroppo non c’è stato niente da fare: l’abitacolo del pesante mezzo lo ha schiacciato all’interno ed è morto per arresto cardiocircolatorio. I soccorritori sono arrivati a razzo, sia con mezzi su ruota che con eliambulanza proveniente dalla vicina Sondrio. Purtroppo il decesso del 52enne è stato praticamente istantaneo, anche se uno storico più approfondito e credibile della tragedia potrà essere accertato e soprattutto verbalizzato solo dopo gli adempimenti degli operanti.

I rilievi di Asl e carabinieri sul cantiere

Il personale della Asl di riferimento ed i carabinieri della territoriale hanno effettuato i primissimi rilievi e trasmesso quei risultati preliminari al magistrato di turno, che in queste ore sta valutando l’opportunità procedurale di un accertamento tanatologico ufficiale, di un’autopsia cioè. La tragedia ha scosso i colleghi del cantiere in cui lavorava la vittima e gettato nella disperazione i suoi familiari. L’area risulta posta sotto sequestro.